Планировавшего воевать за Украину гражданина РФ задержали в Брянской области

В Брянской области ФСБ РФ задержала россиянина, планировавшего выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне киевского режима. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Уточняется, что мужчина планировал вступить в одну из запрещенных в РФ террористических организаций. Его задержали на российско-украинской границе при попытке выехать из РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Мужчина заключен под стражу.

Накануне в УФСБ России по Саратовской области сообщили о возбуждении в отношении жителя региона уголовного дела за содействие террористической деятельности. В частности, он с октября 2022 года по июль 2023-го склонял граждан к участию в деятельности одной из проукраинских террористических организаций, уточнили в ведомстве.