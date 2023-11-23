В Великих Луках ликвидируют последствия мощного снегопада

Коммунальные службы ликвидируют в Великих Луках последствия снегопада, который начался рано утром в четверг, 23 ноября. На это направлены все имеющиеся силы и средства, сообщает пресс-служба городской администрации.

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится в течение всего дня. Для уборки снега с тротуаров и улиц задействовали десять единиц техники и более 20 сотрудников МП «Спецавтохозяйство» и МП «Зеленхоз». Также рабочие распределяют песочно-соляную смесь, пишет Псковская лента новостей.

Ночью на улицы города выведут дополнительные машины, тракторы с отвалом и щеткой, а также погрузчик. Утром работа продолжится в усиленном режиме, отмечает Псковское агентство информации.

Ранее сообщалось, что в Пскове со вторника, 21 ноября, запрещен выход на лед. Дополнительные меры обеспечения безопасности ввели для предупреждения несчастных случаев на водных объектах.