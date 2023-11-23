Лукашенко назвал распространение оружия через Украину угрозой всему миру

Неконтролируемое движение оружия, которое происходит через территорию Украины, представляет потенциальную угрозу для всего мира. Об этом 23 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

Он отметил, что часть поставляемого Киеву оружия попадает на черные рынки и это ни для кого не является секретом.

«Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира. Особенно сейчас, когда разгорается новый очаг на Ближнем Востоке», — цитирует белорусского лидера БелТА.

Он также добавил, что «пожар региональных конфликтов» в том числе с применением новейших систем вооружений, может в любой момент перекинуться в другие страны.

Ранее, 24 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна, как и весь мир, испытывает дефицит боеприпасов. По его мнению, это свидетельствует о том, что государство должно организовать производство снарядов на своей территории. Источник «РИА Новости» тогда связал нехватку боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) с коррупцией в стране. По словам собеседника агентства, снаряды и техника попадают на черный рынок, а потом в руки криминальных, радикальных организаций. Он указал, что продукция военного назначения оказывается в других регионах, что влияет на безопасность.

22 октября заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что проведенное расследование подтвердило факт перепродажи западного вооружения после передаче Украине. По его словам, на продажу выставлялось неиспользованное оружие, запечатанное в заводскую упаковку, — от ракет до стрелкового вооружения. Некоторые образцы в итоге могли оказаться на Ближнем Востоке, сообщил он.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что имеются данные, что часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.