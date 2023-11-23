Эксперт оценил последствия повышения учетной ставки ЦБ Турции до 40%

Центральный банк (ЦБ) Турции 23 ноября повысил учетную ставку с 35 до 40%. Партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что это уже шестое подряд повышение уровня показателя, оно в два раза превысило ожидания аналитиков.

«Действия регулятора по-прежнему направлены на борьбу с инфляцией, которая по итогам октября составила 61,36% [по сравнению с] 61,53% месяцем ранее. Текущие ожидания регулятора по CPI (consumer price index, индекс потребительских цен. — Ред.) следующие: 65% в 2023 году, 33% в 2024-м и 15% в 2025 году. Долгосрочная цель по инфляции находится на уровне 5%, для ее достижения потребуется несколько лет», — уточнил он.

Эксперт объяснил, что резкое поднятие ставки, с одной стороны, ведет к повышению привлекательности депозитов и может замедлить потребительский спрос, а с другой стороны, повышает кредитные ставки и спрос на заемные деньги падает как со стороны частных лиц, так и предприятий.

«И то и другое может замедлить инфляцию, но негативно отражается на экономической активности», — сказал он.

При этом повышение ключевой ставки резкими темпами способствовало росту привлекательности суверенных облигаций Турции, доходности по двухлетним векселям превысили 40%, а по десятилетним — 30%, — добавил Шатов.

Он обратил внимание на заявления турецкого регулятора о том, что желаемый эффект от повышения ставок начинает проявляться, и в ближайшее время темпы ужесточения будут смягчаться, а цикл ужесточения завершится, однако ставки будут оставаться высокими на протяжении длительного периода.

Ранее, 26 октября, турецкий ЦБ повысил ключевую ставку с 30 до 35%. Тогда же Шатов отметил, что поднятие ставки вряд ли создаст более благоприятные условия для российских туристов в ближайшем будущем.