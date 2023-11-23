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Гаврилов рассказал о реалистичной оценке Западом ситуации на Украины

Гаврилов: Запад реально оценивает ситуацию на Украине
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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На Западе реалистично оценивают положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и понимают, что украинский фронт скоро может рухнуть. Такой оценкой поделился 23 ноября с «Известиями» глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, западные политики лишь на публику преподносят ситуацию на линии боевого соприкосновения почти как «победу» ВСУ, однако в кулуарах высказываются совершенно иначе.

«На самом же деле, по нашим контактам, западники вполне реально оценивают ситуацию на линии фронта. Они понимают, что в отсутствие достаточной финансовой помощи со стороны США, в условиях в развивающегося кризиса в Израиле и неспособности Евросоюза заменить американцев они вряд ли смогут обеспечить Украину необходимой помощью и видами оружия», — отметил Гаврилов.

В частности, глава российской делегации в Вене указал на проблемы стран Запада с запасами снарядов. По его оценке, специальная военная операция на Украине в целом продемонстрировала слабость тыла евроатлантического блока.

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Накануне бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что конфликт на Украине завершится для Киева не подписанием мирных переговоров, а неминуемой капитуляцией перед Россией. По его мнению, украинские власти упустили свой шанс на мирные переговоры, поэтому у Украины есть возможность заключить мир только на условиях, продиктованных Россией.

Ранее, 20 ноября, французский экс-дипломат Жерар Аро указал, что на поле боя ситуация складывается в пользу России, а Украина способна продолжать боевые действия только с финансовой поддержкой стран Запада и военной помощью США. В свою очередь, из-за помощи Киеву европейские страны сталкиваются с экономическими проблемами, а также с инфляцией.

19 ноября советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина вряд ли будет способна противостоять России в долгосрочной перспективе. По его словам, Россия продолжает тратить на СВО средства. В свою очередь, на «успех» ВСУ, по его мнению, влияют три фактора: соотношение ресурсов между Россией и Украиной, количество оружия у обеих сторон, а также сроки, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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