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Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в поселке Красный Яг в Коми

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В поселке Красный Яг в Коми в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС России.

Пожар произошел днем 22 ноября в квартире дома в Лесном переулке. В ходе тушения спасатели обнаружили в помещении тело мужчины без признаков жизни.

Площадь возгорания составила 10 кв. м. Предварительной причиной его возникновения в МЧС называют неосторожное обращение с огнем при курении.

В тушении были задействованы четыре человека и две пожарные автоцистерны.

В тот же день пожар случился в частном доме в селе Курцы в Крыму. В результате погибла женщина.

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