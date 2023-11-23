Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в поселке Красный Яг в Коми

В поселке Красный Яг в Коми в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС России.

Пожар произошел днем 22 ноября в квартире дома в Лесном переулке. В ходе тушения спасатели обнаружили в помещении тело мужчины без признаков жизни.

Площадь возгорания составила 10 кв. м. Предварительной причиной его возникновения в МЧС называют неосторожное обращение с огнем при курении.

В тушении были задействованы четыре человека и две пожарные автоцистерны.

В тот же день пожар случился в частном доме в селе Курцы в Крыму. В результате погибла женщина.