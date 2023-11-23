Военное крыло ХАМАС сообщило о нанесении ракетного удара по силам ЦАХАЛ

Военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» заявило 23 ноября о нанесении ракетного удара по силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в кибуце Холит.

«Бригады Аль-Кассама» наносят удары по скоплениям сил противника в кибуце Холит с помощью 114-миллиметрового ракетного комплекса малой дальности «Раджум», — говорится в сообщении в Telegram-канале военного крыла.

Других подробностей не сообщается.

Ранее в этот день сообщалось, что ЦАХАЛ проводит штурм палестинских населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

22 ноября правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. Отмечалось, что освобождение еще десяти человек даст дополнительный день затишья в боевых действиях. ХАМАС также подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии. Ожидается, что режим прекращения огня между сторонами конфликта начнет действовать с 24 ноября.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.