Коллега погибшего в Индии Белецкого рассказала о его интересе к буддизму

Руководитель литературно-драматической части Республиканского театра кукол Йошкар-Олы Ирина Суворова 23 ноября рассказала в беседе с «Известиями», что погибший в Индии 37-летний актер Максим Белецкий был талантливым, добрым и открытым человеком, а также интересовался буддизмом.

«Он был очень востребован в театре, он играл во всех спектаклях. Как в театре кукол водится, он играл в спектаклях и по несколько ролей. Он играл в спектакле для детей, спектакле для взрослого зрителя. Он работал и как режиссер-постановщик — ставил спектакли и игровые программы», — сказала Суворова.

Она отметила, что Белецкий до 2021 года работал в Республиканском театре кукол Йошкар-Олы. Актер покинул его, так как хотел путешествовать. По словам Суворовой, он сначала перебрался в Крым, а затем отправился в Индию.

Кроме того, она подчеркнула, что актер всегда находился в поиске себя, что свойственно творческим людям.

23 ноября стало известно о гибели 37-летнего Белецкого. О причинах смерти не сообщалось, по информации его родственников, он будет кремирован и похоронен в Индии.

Актер служил в Республиканском театре кукол Йошкар-Олы в 2007–2021 годах. Он закончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств им. И.С. Палантая как актер, а затем получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге.

Белецкий два раза становился лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли на фестивале «Йошкар-Ола театральная» и принимал участие в фестивале «Золотая маска» в Москве.