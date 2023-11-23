«КамАЗ» опрокинулся на дороге в Орловской области

Крупное ДТП произошло в Орловской области. На 331-м км трассы М-2 «Крым» столкнулись большегрузный «КамАЗ» и легковой автомобиль «Лада».

Предварительно установлено, что водитель грузовика нарушил правила расположения транспортных средств на дороге, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с легковушкой.

В результате аварии обошлось без пострадавших, уточняет InfoOrel.ru.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что водитель без прав совершил наезд на дорожных рабочих в Томске. Водитель иномарки врезался в рабочих, занимавшихся ремонтом дорожного покрытия, и столкнулся со стоящим автомобилем «ГАЗ». Один 25-летний рабочий скончался на месте, другого госпитализировали с тяжелыми травмами.