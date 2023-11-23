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В США поезд с расплавленной серой сошел с рельсов и загорелся

Оператор CSX: пролившаяся после схода с рельсов поезда в США сера вызвала пожар
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Фото: соцсети
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В США в штате Кентукки поезд с расплавленной серой сошел с рельсов в США, что привело к сильному пожару. Об этом сообщил в четверг, 23 ноября, американский железнодорожный оператор CSX.

«Крушение поезда с участием 16 вагонов, два из которых пролили расплавленную серу, спровоцировало пожар к северу от Ливингстона, штат Кентукки», — приводит сообщение оператора американский журнал U.S. News & World Report.

В связи с инцидентом в округе Роккасл объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС), жителей ближайших городов эвакуируют. Авария также заблокировала движение в обоих направлениях на близлежащем участке шоссе.

«Мы будем работать сообща с местными властями, чтобы обеспечить безопасность территории. Безопасность является нашим главным приоритетом при разработке плана восстановления», — заявили в CSX, добавив, что при сжигании расплавленной серы выделяется газообразный диоксид серы.

При этом, как сообщило Агентство по охране окружающей среды США, кратковременное воздействие бесцветного диоксида серы может нанести вред дыхательной системе человека и затруднить дыхание.

Причины схода состава с рельсов в настоящее время выясняются.

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В сентябре грузовой поезд сошел с рельсов в американском городе Санта-Фе. На месте аварии рассыпались пластиковые гранулы, никаких химикатов в вагонах не было.

Ранее, летом текущего года, поезд с опасными веществами в США упал в реку после обрушения моста. Чиновники ввели чрезвычайные меры на водоочистных сооружениях из-за «потенциального разлива опасных веществ» и попросили жителей экономить воду. Обрушение моста также привело к выходу из строя оптоволоконного кабеля, обеспечивающего интернет-услуги многим клиентам в штате.

В конце марта в штате Миннесота сошло с рельсов несколько вагонов поезда с этанолом. Катастрофа произошла на западной окраине города Реймонд в округе Кандийохай. Местных жителей эвакуировали в Принсбургскую школу.

До этого крупная железнодорожная авария произошла в США 3 февраля. Тогда около города Восточная Палестина на границе штатов Огайо и Пенсильвания потерпел крушение поезд компании Norfolk Southern. 50 из 150 вагонов сошли с рельсов и упали с насыпи. По меньшей мере в 14 из них содержался винилхлорид — чрезвычайно огнеопасный газ, который из-за повреждений цистерн начал выходить наружу.

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