В Уфе полицейские в попытке остановить авто «зацепились» за него

В Уфе два сотрудника правоохранительных органов, пытаясь остановить транспортное средство, «зацепились» за него. В четверг, 23 ноября, «Известия» показали кадры произошедшего.

Инцидент произошел недалеко от улицы Сун-Ят-Сена. Полицейские потребовали у водителя машины остановить транспортное средство, однако тот проигнорировал требование. После этого сотрудники МВД попытались преградить движение, но управляющий авто не стал тормозить.

Правоохранители с обеих сторон «зацепились» за двери автомобиля и повисли на нем. Во время крутого поворота один полицейский улетел в сугроб, другой удержался и поехал дальше.

Нарушителя удалось остановить и задержать. Начата проверка.

Ранее, 2 ноября, очевидцы опубликовали кадры из Якутска, на которых видно, что сотрудник ДПС повис на заднем стекле машины. Правоохранитель зацепился за заднее стекло автомобиля, который на скорости уезжал от двух полицейских машин.