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Специалист рассказал о возможности лечить болезни жиром пациента

РНЦХ Петровского: лекарством из жира пациента можно лечить ряд заболеваний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Жировая ткань человека может быть использована для лечения артроза коленного сустава, асептического некроза головки бедренной кости, свищей при болезни Крона и других заболеваний ишемической природы, в том числе ишемическую болезнь сердца и нижних конечностей. Об этом 23 ноября в разговоре с Газетой.Ru заявил заместитель директора по научной работе РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Илья Еремин.

По словам специалиста, отделяемая клеточная фракция состоит из мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (ММСК), по свойствам похожих на стволовые клетки костного мозга, клеток внутренней выстилки сосудов, гладкомышечных клеток, тканевых макрофагов и лейкоцитов. Введение такого состава помогает восстановить кровоснабжение и запустить процесс регенерации тканей, подчеркнул Еремин.

Он отметил, что при помощи такого метода ученые смогут точечно воздействовать на звенья любых патологических процессов, в основе которых лежит ишемическое повреждение, то есть недостаток кровоснабжения. В дальнейшем этим способом можно будет лечить ишемическую болезнь сердца, добавил специалист.

При этом он подчеркнул, что сначала необходимо провести исследования на животных моделях, поскольку вмешательство в такой орган, как сердце, может привести к непредсказуемым результатам.

У терапии фракцией из жировой ткани большое будущее, поскольку она имеет широкий перечень применений, заключил Еремин.

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В сентябре врач-терапевт, врач функциональной диагностики «СМ-Клиника» Елена Цинбал рассказала «Известиям», что после 40 лет у людей возрастает риск развития целого ряда заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсультов и онкологических заболеваний. Она указала, что вредные привычки, лишний вес, малоподвижный образ жизни и увеличение холестерина в крови могут стать причиной целого ряда заболеваний сердца, самой опасной из которых является ишемическая болезнь сердца, из-за которой происходит каждая пятая смерть в России.

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