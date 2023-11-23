Реклама
Прямой эфир
Общество
Депутат в Екатеринбурге предложил ходить пешком недовольным ценами на проезд
Мир
В МИД РФ заявили о недопустимости разрастания конфликта на юге Ливана
Мир
В Казахстане переименовали рестораны McDonald’s
Мир
ЕК выделит Венгрии €4,6 млрд на зеленую энергетику
Общество
Михалков заявил о нежелании работать с артистами-иноагентами
Мир
Анкара призвала не спекулировать на сроках одобрения членства Швеции в НАТО
Мир
Около 70% немцев сочли Шольца неспособным разрешить кризис в стране
Мир
В Германии поставили под вопрос финансовую помощь Украине
Пресс-релизы
23 ноября подведут итоги Вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр
Мир
В МИД Белоруссии заявили о намерении генсека ОДКБ посетить Ереван
Мир
Песков предсказал продолжение поставок вооружения Украине из стран НАТО
Политика
Путин заявил о неприемлемости для РФ и ОДКБ терроризма в любых проявлениях
Мир
Баку подтвердил встречу комиссии по делимитации границы с Ереваном 30 ноября
Мир
Шойгу заявил об укреплении систем безопасности в ОДКБ

Умер пострадавший при атаке украинского БПЛА корреспондент Борис Максудов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист «России 24» Борис Максудов, который получил ранение в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), скончался. Об этом 23 ноября сообщил Владимир Соловьев в эфире «Соловьев LIVE».

«Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжелые ранения», — сказал он.

В эфире официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила свои соболезнования в связи с гибелью корреспондента.

«Вы прекрасно понимаете, все это прекрасно понимают, что российские журналисты много лет являются целью, как считают в Киеве, законной — это они так произносят — целью для уничтожения», — указала она.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что смерть военного корреспондента Максудова является большой трагедий, что еще раз подчеркивает опасность этой работы.

ВГТРК и редакция телеканала «Россия 24» также выразили соболезнования родным, коллегам и друзьям погибшего корреспондента.

Кроме того, водитель Ислам Устарханов, эвакуировавший военного корреспондента, рассказал «Известиям» подробности об атаке украинского дрона на них. По его словам, беспилотник преследовал их автомобиль. Дрон с боеприпасом пролетел за водителем около километра.

Максудов получил ранение в результате удара украинскими националистами с беспилотника по группе российских журналистов, который произошел накануне, 22 ноября в Запорожской области. Корреспондента телеканала «Россия-24» тогда оперативно эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отметил, что Максудов достоен государственной награды. Он заявил, что в подобных случаях человека награждают орденом Мужества посмертно, и подчеркнул, что организация готова помочь семье военкора.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023