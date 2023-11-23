Умер пострадавший при атаке украинского БПЛА корреспондент Борис Максудов

Журналист «России 24» Борис Максудов, который получил ранение в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), скончался. Об этом 23 ноября сообщил Владимир Соловьев в эфире «Соловьев LIVE».

«Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжелые ранения», — сказал он.

В эфире официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила свои соболезнования в связи с гибелью корреспондента.

«Вы прекрасно понимаете, все это прекрасно понимают, что российские журналисты много лет являются целью, как считают в Киеве, законной — это они так произносят — целью для уничтожения», — указала она.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что смерть военного корреспондента Максудова является большой трагедий, что еще раз подчеркивает опасность этой работы.

ВГТРК и редакция телеканала «Россия 24» также выразили соболезнования родным, коллегам и друзьям погибшего корреспондента.

Кроме того, водитель Ислам Устарханов, эвакуировавший военного корреспондента, рассказал «Известиям» подробности об атаке украинского дрона на них. По его словам, беспилотник преследовал их автомобиль. Дрон с боеприпасом пролетел за водителем около километра.

Максудов получил ранение в результате удара украинскими националистами с беспилотника по группе российских журналистов, который произошел накануне, 22 ноября в Запорожской области. Корреспондента телеканала «Россия-24» тогда оперативно эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отметил, что Максудов достоен государственной награды. Он заявил, что в подобных случаях человека награждают орденом Мужества посмертно, и подчеркнул, что организация готова помочь семье военкора.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.