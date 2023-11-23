В МИД РФ заявили о недопустимости разрастания конфликта на юге Ливана

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в беседе с послом Ливана в Москве Шауки Бу Нассаром в четверг, 23 ноября, заявил о недопустимости разрастания вооруженной эскалации на юге страны.

«В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке в условиях резкого обострения палестино-израильского конфликта. Особое внимание в этом контексте было уделено взрывоопасной обстановке на юге Ливана», — сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Кроме того, во время разговора также была акцентирована необходимость многосторонних усилий для достижения урегулирования конфликта на Ближнем Востоке на имеющейся международно-правовой основе. Отмечается, что затрагивались также вопросы укрепления российско-ливанских многоплановых связей.

19 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее истребители нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане в ответ на ракетные запуски. 18 ноября ЦАХАЛ перехватила ракету класса «земля – воздух», которую запустили с территории Ливана по израильским беспилотникам.

Вечером 17 ноября ЦАХАЛ нанесла ответные удары с помощью истребителей и вертолетов по военным объектам ливанского шиитского движения «Хезболла».

ЦАХАЛ 12 ноября заявила об уничтожении с начала военных действий в секторе Газа более 60 членов «Хезболлы». Выступая на брифинге, подполковник израильской армии Джонатан Конрикус отметил, что ЦАХАЛ тщательно анализирует деятельность движения.

До этого, 6 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.