Песков исключил угрозу Европе со стороны России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 ноября опроверг утверждение, что Россия угрожает странам Европы.

«Россия не представляет угрозы для Европы — Европа представляет угрозу для России», — сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, угрозу России представляет расширение НАТО, в которой состоят многие страны Евросоюза.

«Страны ЕС участвуют в НАТО, которое двигается со всей своей военной мощью к нашим границам. Именно это представляет для нас угрозу. Именно это заставляет нас делать то, что мы делаем сейчас», — сказал Песков.

Накануне президент Чехии Петр Павел во время заседания «Вышеградской группы» заявил, что НАТО воспринимает Россию как угрозу и готовится к конфликту высокой интенсивности.

До этого, 30 октября, глава минобороны Германии Борис Писториус предупредил о возможной войне в Европе. Он объяснил, что в такой ситуации нужно быть стойкими и готовыми. Более того, конфликты на Ближнем Востоке и Украине будут иметь последствия в немецком обществе, указал министр.

27 октября президент Чехии также отмечал, что, если падет Украина, вслед за ней падет и вся Европа. Чешский лидер заявил, что современные конфликты нельзя решить, просто выслушав каждую сторону и проведя линию где-то между интересами каждой из них.