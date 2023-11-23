Какие мероприятия пройдут в детских садах на День матери в 2023 году

В конце ноября в России отмечают День матери — один из самых главных семейных праздников. Не остается это торжество без внимания и в детских садах, ведь для ребенка мама — самый дорогой человек на свете. О том, какие мероприятия можно провести в этот день для дошкольников, читайте в материале «Известий».

Мероприятия в детском саду на День матери в 2023 году — когда проходят

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он выпадает на 26-е число последнего осеннего месяца.

Так как праздник всегда приходится на выходной день, в большинстве детских садов торжественные мероприятия проходят накануне, в пятницу или в четверг. В 2023 году это 23 и 24 ноября соответственно. Подготовка к ним часто начинается за неделю до основного события. Воспитатели распределяют роли между детьми, поручают им выучить стихотворения, репетируют выступления и т. д.

Мероприятия в детском саду на День матери в 2023 году — утренники

Праздничные мероприятия на День матери в детских садах проводятся силами воспитателей и руководства дошкольного образовательного учреждения. Для младшей, средней и старшей групп детей их организуют отдельно.

Традиционным вариантом празднования Дня матери в детских садах являются утренники — небольшие концерты, обычно проходящие в первой половине дня, на которых дети демонстрируют, чему они научились за год. Для этого мероприятия воспитатели разучивают с детьми стихотворения и песни о маме, готовят несложные танцы и театральные номера. В младших группах роль ведущих берут на себя взрослые, а в старших — наиболее инициативные ребята.

Основой театральных выступлений на День матери часто становятся сказки и детские рассказы, такие как «Мама для мамонтенка», «Волк и семеро козлят», «Ежик, которого можно погладить» и другие. Для совсем маленьких детей иногда выбирают и более простые сюжеты, например прогулку курицы с цыплятами по двору. Нередко в подобных выступлениях принимают участие воспитатели или родители.

Мероприятия в детском саду на День матери в 2023 году — конкурсы, открытки

В честь Дня матери в детских садах проходят различные конкурсы, выставки и мастер-классы для детей и родителей. «Известия» сделали подборку творческих идей для всех возрастов.

Выставка рисунков. Воспитатели предлагают детям нарисовать картину, связанную с Днем матери, — портрет, натюрморт с подарком и букетом для мамы и т. д. Чтобы задание было интереснее, нужно установить конкретную тему, например «Мама — супергерой», «Мама — телезвезда», «Любимое занятие моей мамы», «Мама в волшебной сказке» и другие. Когда рисунки будут готовы, их следует разместить на видном месте.

Конкурс смешных семейных фотографий. Каждому ребенку в группе дается задание сделать забавное фото с родителями, братьями, сестрами и другими близкими родственниками. Авторы самых интересных снимков получат грамоты или символические подарки. Чтобы никто из детей не чувствовал себя проигравшим, можно сделать несколько номинаций и распределить по ним все работы.

Мастер-класс по созданию открыток. Выбор подарка на День матери актуален не только для взрослых, поэтому перед праздником стоит привлечь детей к творческой и полезной для мелкой моторики работе. Оформление открытки дает возможности для использования самых разных техник — аппликации из бумаги или пластилина, декупажа, оригами, квиллинга и других. Кроме того, это отличный повод познакомить детей с необычными способами рисования, например с помощью штампов, соли, мыльных пузырей или мятой бумаги.

Разнообразить праздник помогут конкурсы с участием родителей. В них мамы продемонстрируют умение готовить, приклеивая названия ингредиентов на бумажную кастрюлю, собирать игрушки на скорость или развешивать белье. Также можно провести игру, в которой мамы будут отвечать на вопросы о своих детях, называя их любимые сказки, мультики, сладости, хобби и т. д. Затем ответы сравнивают с теми, которые дали учащиеся.

Мероприятия в детском саду на День матери в 2023 году — оформление зала

Для создания особенной атмосферы в День матери важно правильно украсить зал. Для этого можно использовать готовые плакаты и растяжки с поздравлениями или предложить детям нарисовать их самостоятельно.

Созданию праздничного настроения будут также способствовать воздушные шары, изображения цветов, бабочек и плюшевых игрушек на стенах актового зала или помещения группы. Одним из символов Дня матери в России считается незабудка, так как на языке цветов она означает нежную, бескорыстную любовь. Это растение станет идеальным украшением за счет простой формы и яркой расцветки.

Чтобы порадовать виновниц торжества, можно разместить небольшие плакаты с поздравлениями от детей вдоль лестницы или в раздевалке. Так, заходя в детский сад, мамы сразу увидят обращенные к ним теплые слова.

Ранее «Известия» рассказали, какие мероприятия пройдут на День матери в российских школах.