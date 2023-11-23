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Ленинградские лоси продолжают искать самок и после окончания гона

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В Ленинградской области лоси, несмотря на окончание гона, продолжают искать себе самок для продолжения рода. Это заметили биологи.

По словам Павла Глазкова, некоторые «женихи» продолжают ухаживать за лосихами, издают призывные стоны, но те не обращают на них внимания, так как у них наступило ответственное время беременности. Своими впечатлениями биолог делится в своем блоге в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает телеканал «78», видеоловушка во Всеволожском районе подтверждает эти наблюдения: она запечатлела, как атлетического телосложения лось никак не мог успокоиться и звал самку.

Тем временем в Ленобласти лоси стали чаще выходить на проезжую часть из-за соли на дорогах. Она содержится в составе противогололедных реагентов. В местных лесах сложно найти солонцы, особенно в зимнее время.

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