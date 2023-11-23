ЕК выделит Венгрии €4,6 млрд на зеленую энергетику

Европейская комиссия выделит Венгрии €4,6 млрд на проекты в сфере зеленой энергетики. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба ЕК.

Комиссия согласилась с предложенными Венгрией изменениями в программу REPowerEU. План включает в себя укрепление и модернизацию электроэнергетического сектора, ускорение внедрения и использования возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, повышение квалификации рабочей силы для перехода к зеленой экономике и другие меры.

В связи с этим ЕК одобрила запрос Венгрии на получение €3,9 млрд в виде доступных кредитов и €0,7 млрд в виде грантов. Первоначально Будапешт должен был получить только €5,8 млрд в качестве кредитов.

Ранее, 3 октября, агентство Bloomberg сообщило, что Европейская комиссия разморозит €13 млрд, предназначенных для Венгрии, если Будапешт поддержит финансовую помощь ЕС Киеву. Венгрия блокирует поддержку Украине из-за внесения Киевом венгерского банка OTP в свой список «международных спонсоров войны».

До этого, 28 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не исполняет свои обязательства перед Венгрией, предпочитая выделять деньги Киеву, а не Будапешту. Он напомнил, что Европейская комиссия предложила увеличить бюджет ЕС и направить из него Украине €50 млрд. При этом, по словам политика, Венгрия не может получить положенные ей выплаты, несмотря на то, что его страна делает взносы в общий бюджет ЕС.