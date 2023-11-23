На мосту между США и Канадой у Ниагарского водопада произошел взрыв автомобиля

На мосту через Ниагарский водопад между США и Канадой взорвался автомобиль. Об этом 22 ноября сообщил Fox News.

По его данным, погибли двое находившихся в машине человека. Кроме того, пострадал пограничник. Автомобиль взорвался после того, как направился в направлении в сторону инспекционной будки на Радужном мосту.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул сообщила, что внимательно следит за ситуацией.

ФБР проводит расследование взрыва на мосту как попытку совершения террористической атаки.

По данным ABC, ️правоохранители обнаружили на месте происшествия чемодан, в котором может находиться взрывное устройство.

При этом NBC сообщило, что правоохранительные органы не обнаружили следов взрывчатки или взрывного устройства. Отмечается, что автомобиль на высокой скорости врезался в конструкцию контрольно-пропускного пункта, после чего загорелся и взорвался.

Reuters указало на то, что взрыв на мосту на границе США и Канады мог произойти из-за неосторожного водителя.

Портал ABC News 22 ноября сообщил, что в Нью-Йорке мост через Ниагарский водопад, соединяющий США и Канаду, был закрыт после взрыва на американской стороне моста. Как отметили в мэрии Ниагарского водопада, инцидент произошел с автомобилем Mercedes-Benz, направлявшимся в Нью-Йорк.