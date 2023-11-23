В Пензе начали украшать главную городскую елку

В Пензе рабочие завершили монтаж хвойных веток главной городской елки, установленной на улице Ленина, и приступили к украшению дерева. Фотографию с места событий прислал читатель ИА «Пенза-пресс» в четверг, 23 ноября.

Судя по снимкам, в ближайшее время на 25-метровой новогодней красавице будет сиять гирлянда.

Также для создания праздничного настроения на площади установят светодиодные елочки, две инсталляции с обозначением грядущего года —2024 — и домик Деда Мороза.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Пензенской области на улицах городов и сел появятся военные арт-объекты. Образцы военной техники передаст Минобороны РФ.