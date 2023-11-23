В Воронеже задержали агента ВСУ, готовившего теракт против российского военного

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Воронеже агента спецслужб Украины, который готовил теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг, 23 ноября.

Как рассказали в ЦОС, в сентябре прошлого года мужчина был завербован сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего кураторы направили его в Россию. Перед ним была поставлена задача найти адрес проживания российского военного и совершить его убийство. Для конспирации мужчина притворялся курьером службы доставки.

Отмечается, что при задержании у мужчины было изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с дистанционным взрывателем.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, на данный момент решается вопрос о квалификации содеянного по ст. 30, ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

В конце октября в Севастополе задержали россиянина, передававшего Украине сведения об оборонительных укреплениях Крыма. Сообщалось, что в марте 2023 года, осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений Республики Крым, мужчина собрал и передал представителю Вооруженных сил Украины (ВСУ) сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам

Мужчина подозревается в госизмене (ст. 275 УК РФ).