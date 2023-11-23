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Шмыгаль рассказал о разминирующих минные поля вручную саперах ВСУ

Шмыгаль: ВСУ приходится производить разминирование почти вручную
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Украинским саперам в ходе конфликта с Россией приходится производить разминирование территорий буквально голыми руками. Об этом 23 ноября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля», — цитирует его издание Financial Times.

На вопрос корреспондента, чувствуют ли украинские власти, что время на исходе, Шмыгаль ответил, что «эти часики тикают с 2014 года».

Посетивший Украину журналист Financial Times также отметил опасения Киева, что «их война будет забыта», а западные поставки оружия еще больше замедлятся. Кроме того, он сообщил, что на фоне неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в стране запрещено употреблять слово «тупик».

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До этого, 10 ноября, обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс сообщил, что военнослужащие украинской армии так и не научились правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому могут вскоре потерять их все, так как их успешно разбивает Россия. Он отметил, что ВСУ зачастую ведут немецкие танки прямо к российским позициям — через минные поля и зоны поражения артиллерией.

29 ноября руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска большую часть наступления проводят пешком. В свою очередь, издание The New York Times днем ранее отметило, что Украина добилась минимальных успехов в контрнаступлении, так как плотные российские минные поля и укрепления сделали каждую атаку чрезвычайно сложной.

14 октября бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что безрезультативное контрнаступление украинской армии привело к деморализации украинских солдат. ВСУ не смогли добиться каких-то значимых достижений на фронте за четыре месяца наступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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