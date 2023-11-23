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Экономист назвал россиянам самый прибыльный способ вложения денег

Экономист Беляев назвал банковский вклад самым прибыльным способом вложения денег
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Самым прибыльным способом вложения денег в настоящее время является банковский вклад. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказал в четверг, 23 ноября.

«Если человека интересует спокойное размещение средств, то для него лучше, чем банк, ничего не подойдет. Сейчас ключевая ставка высокая и высокая ставка в банках по коротким вложениям. Человек может получать до 15% дохода, совершенно ни о чем не волнуясь», — рассказал он в беседе с Lenta.Ru.

Экономист отметил, что сегодня вложение средств в валюту вряд ли подойдет для эффективного инвестирования.

«Кроме доллара, евро и юаня ничего рассматривать не приходится. Но это скорее вопрос не дохода, а вопрос стабилизации против инфляции. Сейчас курс доллара снижается по отношению к рублю, но я думаю, что это недолго будет продолжаться. Через какое-то время он восстановится», — добавил он.

Беляев отметил, что для работы с акциями их надо изучать. «Индивидуальные инвестиционные счета, которые освобождаются от налога, — это всего 13% и максимальная сумма — 400 тыс.», — рассказал эксперт.

По словам Беляева, на длительный период человек может рассмотреть вложение в золото. Но он предупредил, что такое вложение должно измеряться годами.

Также существуют обезличенные металлические счета в банках.

В свою очередь финансовый аналитик инвестиционной компании «Регион» Михаил Киселев сообщил, что в текущих условиях россияне, чтобы сохранить свои средства, предпочитают открывать накопительные счета в банках, передает RT.

Бьет ключевой: новый налог заплатят держатели вкладов свыше 1,6 млн
Как рассчитывают базу сбора на доход по депозитам и что меняет ставка ЦБ в 15%

Ранее, 21 ноября, «Известия» писали, что депозиты россиян от 1,6 млн рублей подпадут под налог на проценты с вклада. В октябре ЦБ повысил ключевую ставку до 15%. Из-за этого облагаемая сумма для начисления сбора теперь будет 150 тыс. рублей. С начала года показатель уже вырос в два раза (с 75 тыс. рублей) вслед за ростом ключевой ставки.

9 ноября председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка может остаться в текущем году на уровне 15%, однако до конца 2023-го также может быть и повышение показателя, передает НСН.

Ближайшее заседание совета директоров Центрального банка по ключевой ставке состоится 15 декабря.

27 октября ЦБ принял решение поднять ключевую ставку до 15% годовых. Это стало четвертым подряд повышением. До этого, 15 сентября, ставка была увеличена до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ее до 12%, 21 июля уровень был поднят с 7,5 до 8,5% годовых. Ранее показатель не менялся с сентября 2022 года.

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