Ленобласть выкупит земельные участки у ТЦ для строительства метро

Правительство Ленинградской области выкупит у ТЦ «Мега Дыбенко» земельные участки для строительства метро и развязки с Мурманским шоссе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

Он провел встречу с первым вице-президентом Газпромбанка Константином Цициным. Обе стороны подтвердили свои обязательства и объемы софинансирования.

Выкуп земли произойдет после смены собственника. Благодаря этому удастся получить участки по оценочной стоимости, уточняет телеканал «78».

Сообщалось, что власти зарезервировали 13 участков под будущую станцию метро. Их необходимо выкупить в течение трех лет.

Ранее зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что Санкт-Петербург и Ленинградская область активно развиваются и в сфере транспорта, и в области жилищного строительства.