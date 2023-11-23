Баку подтвердил встречу комиссии по делимитации границы с Ереваном 30 ноября

Азербайджан подтвердил информацию о проведении 30 ноября встречи представителей от Баку и Еревана по делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

«Согласно достигнутой договоренности, 30 ноября в пограничном регионе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоится очередное, пятое заседание комиссий по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией», — отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

22 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет препятствий. До этого, 21 ноября, Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором.

Ранее, 18 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны смогли договориться об основных принципах мирного договора.

23 октября глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в формате «3+3» заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией урегулирован, для сторон осталось сделать только дальнейшие практические шаги, чтобы нормализовать отношения. Москва готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя странами на деле.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября. Они включили в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.