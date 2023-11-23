Рязанку будут судить за убийство бывшего сожителя из ревности

Жительницу Рязани буду судить за убийство бывшего сожителя ножом. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Трагедия произошла в областном центре 10 июля 2023 года, пишет РИА «7 новостей». Женщина 1986 года рождения в ходе конфликта на почве ревности нанесла экс-возлюбленному удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался по пути в больницу.

Рязанку задержали и заключили под стражу, отмечает 62INFO.ru. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что житель Приморья получил срок за попытку зарезать жену на глазах у сына. Он подкараулил ее у подъезда и напал со спины, нанеся 15 ударов ножом.