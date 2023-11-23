Спецборт МЧС доставит из Газы еще 103 россиян в Москву

Спецборт доставит из Газы в Москву еще 103 россиян и членов их семей, в том числе 47 детей. Об этом 23 ноября сообщает МЧС России.

«Колонны автобусов с людьми уже направляются в аэропорт Каира», — уточняет МЧС в своем Telegram-канале.

В ведомстве также отметили, что оперативная группа с представителями МИД России и Международной организации гражданской обороны продолжает принимать людей, которые прошли КПП «Рафах».

Ранее в этот день МИД РФ сообщил, что из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью россиян. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 553 человека. Медицинские службы в этот же день сообщили, что из числа россиян и членов их семей, эвакуированных в РФ из сектора Газа, были госпитализированы девять человек, из них шестеро — дети. Диагнозы госпитализированных не уточнялись.

Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак 22 ноября сообщил, что большинство российских граждан, находившихся в секторе Газа, уже покинули палестинский анклав и были доставлены в Москву самолетами МЧС России.

13 ноября МИД РФ заявил, что эвакуация граждан РФ продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

По последним данным, с начала обострения более 14,1 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,8 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 33 тыс. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.