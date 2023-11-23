Реклама
Прямой эфир
Общество
Депутат в Екатеринбурге предложил ходить пешком недовольным ценами на проезд
Мир
В МИД РФ заявили о недопустимости разрастания конфликта на юге Ливана
Мир
В Казахстане переименовали рестораны McDonald’s
Мир
ЕК выделит Венгрии €4,6 млрд на зеленую энергетику
Общество
Михалков заявил о нежелании работать с артистами-иноагентами
Мир
Анкара призвала не спекулировать на сроках одобрения членства Швеции в НАТО
Мир
Около 70% немцев сочли Шольца неспособным разрешить кризис в стране
Мир
В Германии поставили под вопрос финансовую помощь Украине
Пресс-релизы
23 ноября подведут итоги Вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр
Мир
В МИД Белоруссии заявили о намерении генсека ОДКБ посетить Ереван
Мир
Песков предсказал продолжение поставок вооружения Украине из стран НАТО
Политика
Путин заявил о неприемлемости для РФ и ОДКБ терроризма в любых проявлениях
Мир
Баку подтвердил встречу комиссии по делимитации границы с Ереваном 30 ноября
Мир
Шойгу заявил об укреплении систем безопасности в ОДКБ

Пашинян раскритиковал министров за отключившийся во время заседания свет

Свет отключился во время заседания правительства Армении с участием Пашиняна
0
Фото: Global Look Press/PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На заседании правительства Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном возникли проблемы с электричеством: освещение отключилось, и зал погрузился во тьму. Как отмечает 23 ноября портал News.am, инцидент вызвал недовольство главы кабмина.

Пашинян обратил на произошедшее внимание министра территориального управления и инфраструктур Гнелы Саносяна.

«Мы постоянно поднимаем вопрос качества электроэнергии в Армении, и этот вопрос так и не решается. Сколько я должен давать поручения? Не могу же я 10 лет постоянно давать поручения по одному и тому же вопросу?» — обратился он к главе ведомства.

Как подчеркнул премьер-министр, в стране в целом некачественное электроснабжение, включая здание правительства.

«В кабинетах постоянно мигает свет, и нет никакого сюрприза в том, что свет отключается», — указал он.

Выхода нет: Армения не представила кандидата на должность постпреда в ОДКБ
Но и никаких процедур по разрыву отношений страны с организацией Ереван не запускал

В июле 2022 года курьезная техническая накладка произошла на пресс-конференции в Греции по итогам переговоров министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и ее греческого коллеги Никоса Дендиаса. В момент передачи слова министру Дендиасу, который попытался рассказать, о чем они договорились в сфере преодоления энергетического кризиса, в зале погас свет и пропал звук. Через некоторое время технические неполадки были устранены.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023