Пашинян раскритиковал министров за отключившийся во время заседания свет

На заседании правительства Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном возникли проблемы с электричеством: освещение отключилось, и зал погрузился во тьму. Как отмечает 23 ноября портал News.am, инцидент вызвал недовольство главы кабмина.



Пашинян обратил на произошедшее внимание министра территориального управления и инфраструктур Гнелы Саносяна.

«Мы постоянно поднимаем вопрос качества электроэнергии в Армении, и этот вопрос так и не решается. Сколько я должен давать поручения? Не могу же я 10 лет постоянно давать поручения по одному и тому же вопросу?» — обратился он к главе ведомства.

Как подчеркнул премьер-министр, в стране в целом некачественное электроснабжение, включая здание правительства.

«В кабинетах постоянно мигает свет, и нет никакого сюрприза в том, что свет отключается», — указал он.

В июле 2022 года курьезная техническая накладка произошла на пресс-конференции в Греции по итогам переговоров министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и ее греческого коллеги Никоса Дендиаса. В момент передачи слова министру Дендиасу, который попытался рассказать, о чем они договорились в сфере преодоления энергетического кризиса, в зале погас свет и пропал звук. Через некоторое время технические неполадки были устранены.