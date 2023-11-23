Еще одного замерзшего розового фламинго нашли на Алтае
Еще одного отбившегося от стаи розового фламинго обнаружили в Шебалинском районе Республики Алтай. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает Telegram-канал «В Курсе 22».
«Птица все время поджимает, поднимает правую лапу, возможно, она повреждена или обморожена. Температура на Алтае опустилась до -18 градусов. Крылья повреждены, но целы, нужно наблюдать за состоянием», — сказал ветеринар Александр Ярыгин.
Сейчас экзотическое пернатое находится в тепле, его накормили, отмечает altapress.ru.
Двумя днями ранее двух розовых фламинго обнаружили на территории Чойского района Республики Алтай. Скорее всего, птицы сбились с пути из-за недавнего урагана. Краснокнижных птиц решили разместить в Барнаульском зоопарке.