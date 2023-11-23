Замдиректора подразделения ГСТК Благовещенка задержали

В Благовещенске задержали замдиректора подразделения по ремонту и содержанию дорог ГТСК. Его подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Как сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на СУ СКР по региону, установлено, что в первой половине 2022 года фигурант дела, используя служебное положение, предоставил в комитет по управлению имуществом неверные сведения о стоимости и состоянии грейдера. Техника была предназначена для уборки снега и была в собственности ГТСК.

В итоге задержанному удалось продать грейдер по заниженной цене своему знакомому. Ущерб от его действий, причиненный организации, оценивается в 1,1 млн рублей.

Подозреваемого после задержания поместили в СИЗО. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, добавляет Амурская служба новостей.