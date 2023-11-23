ВСУ потеряли 280 военных на донецком направлении за сутки

За сутки Вооруженные силы (ВС) России отразили две атаки штурмовых групп украинской армии, общие потери противника на донецком направлении составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом 23 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отражены подразделениями «Южной» группировки в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты и четыре пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», орудие «Гиацинт» и три гаубицы Д-30», — сказали в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки российская армия отразила восемь атак ВСУ, четыре из которых — в Запорожской области.

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