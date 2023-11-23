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В Томске потребовали 400 тыс. рублей на утилизацию трупов животных

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Сразу несколько случаев гибели диких животных в Томске в 2023 году должны стать поводом для включения в городской бюджет расходов на утилизацию их трупов. Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра и глава департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович во время обсуждения в гордуме проекта городского бюджета на 2024 год в четверг, 23 ноября.

В бюджете по муниципальной подпрограмме «Содержание инфраструктуры мест погребения и обращения с твердыми коммунальными отходами (отлов и содержание животных без владельцев)» предусмотрено 344,6 млн рублей. По словам чиновника, на утилизацию трупов животных заложено всего 99 тыс. рублей и необходимо «категорически добавить» хотя бы 400 тыс. рублей.

«В этом году у нас был лось в Просторном, был медведь на (улице) Советской и была еще какая-то животина на 200 килограммов, которую тоже пришлось вывозить. Поэтому мы заявляем такую дополнительную потребность…Этот год был у нас очень тяжелый», — сказал Глебович, его цитату приводит РИА «Томск».

Как подчеркнул и. о. заммэра, в бюджете на 2023 год было заложено 100 тыс. рублей на обращение с трупами бездомных домашних животных, однако этих денег не хватает даже на вывоз и утилизацию трупов собак.

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