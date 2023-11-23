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Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью журналиста ВГТРК Максудова

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 ноября выразила соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, погибшего при выполнении своих профессиональных обязанностей после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские журналисты и СМИ многие годы находятся под прицелом киевского режима, потому что говорят правду о событиях на территории Украины и делают это успешно. Поэтому киевский режим стремится истребить их, и это началось не сегодня и не в 2022 году — это длится уже десятилетие, подчеркнула официальный представитель МИДа.

«Наши самые искренние соболезнования в связи с гибелью нашего корреспондента, российского журналиста, и мы все просто должны понимать, что, если бы не российские журналисты, мы многое даже не могли бы себе представить, что происходит на территории Украины», — заявила Захарова «Известиям» в кулуарах круглого стола на тему «Глобальная схватка за ценности и информационная политика: внешние и внутренние аспекты».

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Максудов получил ранение в результате атаки беспилотника украинских националистов по группе российских журналистов 22 ноября в Запорожской области. Корреспондента эвакуировали в медицинское учреждение, однако на следующий день стало известно, что он скончался.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отметил, что Максудов достоен государственной награды. Он заявил, что в подобных случаях человека награждают орденом Мужества посмертно, и подчеркнул, что организация готова помочь семье военкора.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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