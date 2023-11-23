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В Москве отметили успехи в столичной отрасли производства косметики

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Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Московский производитель косметики в этому году увеличил поставки продукции более чем на 12 %. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Московский производитель Mirra с января по октябрь 2023 года отгрузил более 1,5 млн косметических средств. Это на 12,5% больше аналогичного периода 2022-го. Также предприятие запустило в производство новую линию косметики», — рассказал Овчинский.

По словам руководителя отдела управления продукцией Елизаветы Богословской, специалисты разработали базовые косметические средства для ежедневного применения, оказывающие воздействие на микробиом кожи, склонной к атопическому дерматиту.

Компания работает на столичном рынке с 1996 года. Она выпускает кремы, пенки для умывания, сыворотки.

Предприятие сотрудничает с регионами и наращивает экспортные поставки, в планах — выйти на турецкий рынок.

В столице ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят косметику, обувь, лекарства, одежду, электронику. Город предлагает предпринимателям комплекс мер поддержки, который включает около 20 инструментов. Кроме того, в рамках нацпроекта была запущена цифровая платформа «Мой экспорт», где можно проконсультироваться с экспертами, получить помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение.

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