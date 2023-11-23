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Анкара призвала не спекулировать на сроках одобрения членства Швеции в НАТО

«РИА Новости»: Турция не очерчивала сроки одобрения членства Швеции в НАТО
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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Спекуляции по поводу сроков одобрения членства Швеции в НАТО неприемлемы, Турция не брала на себя обязательств по каким-либо срокам. Об этом 23 ноября «РИА Новости» заявил источник в администрации президента страны.

«Мы не брали обязательств по каким-либо срокам, вопрос всесторонне рассматривается и обсуждается соответствующим комитетом Великого национального собрания (парламента. — Ред.)», — заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что последнее слово в этом процессе будет за парламентом Турции, о чем уже заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В связи с этим спекуляции на этот счет неприемлемы, заключил он.

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Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Анкара проинформировала НАТО о том, что не ратифицирует заявку Стокгольма о членстве в организации до встречи глав МИД альянса 28–29 января.

До этого, 16 ноября, члены парламентской комиссии Турции по иностранным вопросам от оппозиционной Хорошей партии (İyi parti) призвали отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО из-за недостаточных доводов.

Накануне источник «РИА Новости» в Великом национальном собрании Турции сообщил, что до конца года страна может одобрить членство Швеции в НАТО, если не будет эксцессов, способных повлиять на ситуацию.

23 октября Эрдоган внес в парламент страны на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Вместе с тем до этого, 18 октября, лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО, отметив, что его страна должна покинуть альянс.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

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