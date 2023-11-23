Автозимник через реку Вилюй открыли в Якутии

В Якутии открыли автозимник через реку Вилюй. Его оборудовали на 3-м км дороги «Эдьигээн» в Вилюйском районе. С четверга, 23 ноября, по автозимнику разрешено движение транспорта общим весом до 3 т.

Акт обследования дороги на участке автозимника показал, что наименьшая толщина льда составляет 33 см, сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на ГКУ «Управление автомобильных дорог Якутии».

В то же время ледовая переправа Якутск — Нижний Бестях пока не открыта. Выезд на неокрепший лед пока запрещен. Ориентировочно зимняя дорога начнет функционировать 11 декабря.

Как уточняет ИА YakutiaMedia, у Нижнего Бестяха на берегу реки Лены установили видеокамеру, чтобы она фиксировала возможные административные правонарушения. Система фото- и видеофиксации работает в круглосуточном режиме.