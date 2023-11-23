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Атомоход «Урал» провел 98 судов по Севморпути за год

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Фото: ТАСС/Федосеев Лев
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Второй серийный атомный ледокол проекта 22220 «Урал» за первый год работы провел 98 судов по Северному морскому пути, сообщает пресс-служба Балтийского завода в своем Telegram-канале.

Судно было заложено 25 июля 2016 года на стапеле завода, а в конце мая 2019 года его торжественно спустили на воду. Атомоход вышел в первый рейс из Мурманска в Обь-Енисейском районе Карского моря в начале декабря 2022 года, пишет ИА «Би-порт».

С июля по октябрь 2023 года «Урал» проходил плановый ремонт в сухом доке Кронштадтского морского завода. В ноябре ледокол вернулся в достроечную набережную Балтийского завода в Санкт-Петербурге и уже через неделю взял курс на акваторию Севморпути.

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