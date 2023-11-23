Ученики одной из школ Красноярска заболели кишечной инфекцией

В Красноярске у учеников школы №90 подтверждена острая кишечная инфекция. Детей отправили на амбулаторное лечение.

Сведения о трех заболевших школьниках поступили в региональное управление Роспотребнадзора 22 ноября. Пока заболевание проходит в легкой форме, госпитализация не требуется.

Причина возникновения инфекции и обстоятельства заражения выясняются, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В конце октября в Красноярском крае были зафиксированы случаи заболевания 30 детей неизвестной инфекцией в поселке Ессей Эвенкийского района. Этиология заболевания не установлена. По неподтвержденным данным, это может быть иерсиниоз.