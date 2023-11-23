Украине предрекли дефицит товаров из Европы из-за блокировки границы с Польшей

Дефицит продуктов из Европы может начаться на Украине из-за протестов польских перевозчиков, блокирующих контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе со страной. Об этом в четверг, 23 ноября, заявил генеральный директор неправительственной ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Олег Хоменко.

«Поток продукции именно из Европы по заблокированным направлениям сократился в разы, что приводит к дополнительным затратам со стороны как украинских, так и европейских производителей», — передает его слова агентство РБК-Украина.

Директор отметил, что от блокировки также страдают украинские агропроизводители. Государство производит намного больше продовольствия, чем потребляет его, экспорт является важной составляющей поступления средств в бюджет Украины, объяснил Хоменко.

«Продолжение блокирования границы однозначно негативно отразится на экономической стабильности нашей страны», — акцентировал он.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отмечалось, что на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Одна из них началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

Позднее, 16 ноября, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявил, что польские власти и Европейская комиссия не могут договориться с дальнобойщиками, которые блокируют КПП на границе с Украиной. Протестующим предложили некоторые решения, на которые они ответили негативно. Адамчик объяснил, что протест вызван действиями Украины и Европейского союза.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.