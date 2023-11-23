В Индии при неизвестных обстоятельствах погиб 37-летний актер из России Белецкий

Российский актер из республики Марий Эл, 37-летний Максим Белецкий, погиб на севере Индии. Об этом 23 ноября сообщается на странице Республиканского театра кукол Йошкар-Олы в соцсети «ВКонтакте».

В театре отметили, тело погибшего не будет возвращено в Россию. Причина смерти актера также не сообщается.

«На днях прилетела весть о трагической гибели актера Максима Белецкого <…> в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же», — указано в публикации.

Актер служил в театре с 2007 по 2021-й годы. Он окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая, где учился актерскому мастерству, а затем получил образование режиссера в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге.

Известно, что в Индию Белецкий отправился в компании 21-летней девушки, но, в каких отношениях состояли путешественники, непонятно.

Тела двух российских туристов — 37-летнего мужчины и 21-летней женщины, — были обнаружены 8 ноября в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш. Как сообщало издание Times of India, полиция обнаружила тела россиян в термальном бассейне в Тегри, в 2 км от населенного пункта Маникаран без признаков насильственной смерти. В посольстве РФ в Индии «Известиям» тогда же прокомментировали, что ситуация неординарная и требуется провести ряд мероприятий, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.