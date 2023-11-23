Реклама
Прямой эфир
Мир
Анкара призвала не спекулировать на сроках одобрения членства Швеции в НАТО
Мир
Украине предрекли дефицит товаров из Европы из-за блокировки границы с Польшей
Мир
Песков заявил о необходимости давить на отказавшихся от переговоров с РФ
Мир
Киев внес немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»
Политика
В СФ назвали русофобской глупостью возможное закрытие Норвегией границы с РФ
Общество
Туристы в Марий Эл спаслись от медведя в заброшенной колонии
Общество
В Подмосковье первый елочный базар откроется 8 декабря
Экономика
Правительство одобрило беспошлинную квоту на ввоз в Россию 160 тыс. т мяса кур
Мир
Захарова указала на одобрение ЕСПЧ дискриминационной политики Латвии против РФ
Пресс-релизы
С 27 мая по 2 июня 2024 года в Сочи пройдет международный фестиваль «КиноБраво»
Авто
На российский рынок выйдет кроссовер KAIYI X7 Kunlun
Общество
Союз журналистов России предложил наградить погибшего корреспондента Максудова
Мир
Залужный назвал ситуацию на фронте затруднительной, но контролируемой
Общество
Россияне помогают сбивать дроны ВСУ с помощью приложения «Радар.НФ»

В СФ прокомментировали слова президента Чехии о подготовке НАТО к конфликту с РФ

Сенатор Карасин: слова президента Чехии о конфликте с РФ отражают нервозность
0
Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал «Известиям» 23 ноября заявление президента Чехии Петра Павела о том, что страны НАТО воспринимают РФ как угрозу и готовятся к конфликту.

«На мой взгляд, это высказывание нервного человека, которому мало тех проблем, которые уже существуют в Европе и в мире, и который хочет немножко подстегнуть истерию русофобии у себя в стране, и, возможно, за рубежом. Хотя это сейчас получается всё слабее и слабее у инициаторов подобного рода выступлений. <...> Но то, что это произносят политические руководители в личных каких-то заявлениях — это отражает их собственную неуверенность, как это не парадоксально», — считает Карасин.

С другой стороны, по словам сенатора, это отражает растущую нервозность «довольно неумелых политиков», которые тональностью своих выступлений пытаются загасить растущее раздражение общественности и политических кругов собственных стран в связи с абсолютной непредсказуемостью обстановки.

Ориентация — Запад: Чехия собралась пересмотреть отношения с Россией
Чего Москве и Пекину ждать от новых властей в Праге

Накануне президент Чехии Петр Павел во время заседания «Вышеградской группы» заявил, что НАТО воспринимает Россию как угрозу и готовится к конфликту высокой интенсивности. Об этом 23 ноября заявил

До этого, 30 октября, глава минобороны Германии Борис Писториус предупредил о возможной войне в Европе. Он объяснил, что в такой ситуации нужно быть стойкими и готовыми. Более того, конфликты на Ближнем Востоке и Украине будут иметь последствия в немецком обществе, указал министр.

27 октября президент также Чехии отмечал, что если падет Украина, вслед за ней падет и вся Европа. Чешский лидер заявил, что современные конфликты нельзя решить, просто выслушав каждую сторону и проведя линию где-то между интересами каждой из них.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023