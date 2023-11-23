В СФ прокомментировали слова президента Чехии о подготовке НАТО к конфликту с РФ

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал «Известиям» 23 ноября заявление президента Чехии Петра Павела о том, что страны НАТО воспринимают РФ как угрозу и готовятся к конфликту.

«На мой взгляд, это высказывание нервного человека, которому мало тех проблем, которые уже существуют в Европе и в мире, и который хочет немножко подстегнуть истерию русофобии у себя в стране, и, возможно, за рубежом. Хотя это сейчас получается всё слабее и слабее у инициаторов подобного рода выступлений. <...> Но то, что это произносят политические руководители в личных каких-то заявлениях — это отражает их собственную неуверенность, как это не парадоксально», — считает Карасин.

С другой стороны, по словам сенатора, это отражает растущую нервозность «довольно неумелых политиков», которые тональностью своих выступлений пытаются загасить растущее раздражение общественности и политических кругов собственных стран в связи с абсолютной непредсказуемостью обстановки.

Накануне президент Чехии Петр Павел во время заседания «Вышеградской группы» заявил, что НАТО воспринимает Россию как угрозу и готовится к конфликту высокой интенсивности. Об этом 23 ноября заявил

До этого, 30 октября, глава минобороны Германии Борис Писториус предупредил о возможной войне в Европе. Он объяснил, что в такой ситуации нужно быть стойкими и готовыми. Более того, конфликты на Ближнем Востоке и Украине будут иметь последствия в немецком обществе, указал министр.

27 октября президент также Чехии отмечал, что если падет Украина, вслед за ней падет и вся Европа. Чешский лидер заявил, что современные конфликты нельзя решить, просто выслушав каждую сторону и проведя линию где-то между интересами каждой из них.