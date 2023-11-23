Крым получит 12 млн рублей на расчистку русел рек

Из федерального бюджету Республике Крым выделили 12 млн рублей на расчистку русел рек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров РФ со ссылкой на распоряжение о распределении средств.

Кроме Крыма дополнительное финансирование на защиту от сезонных паводков и наводнений получили еще несколько регионов, в общей сложности — 400 млн рублей.

Так, в Кабардино-Балкарии предстоит углубить дно и отрегулировать русла рек Черек, Баксан, Урвань и Нальчик. Это также поможет ликвидировать последствия ливней, прошедших там в 2023 году.

Также средства из общей суммы пойдут на капремонт гидротехнических сооружений в Дагестане, Мордовии, Карачаево-Черкесской Республике, Забайкальском крае и Подмосковье.

Работа проводится в рамках проектов «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» и «Сохранение уникальных водных объектов», уточняет ИА «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что вопросы сохранения экологии побережья Азовского моря будут совместно решать семь российских регионов: Запорожская, Херсонская и Ростовская области, ДНР, ЛНР, Краснодарский край и Республика Крым. От экологической обстановки в районе Азовского моря зависит туристический потенциал регионов побережья.