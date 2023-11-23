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МИД сообщил о сложности вывоза из Мьянмы россиян, которых обманул работодатель

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Возможности для вывоза обманутых работодателем и проданных в рабство россиян Сергея Кузьмина и Екатерины Неясовой из Мьянмы ограничены из-за военно-политической ситуации в республике. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщили в МИД РФ.

Ранее Telegram-каналы распространили информацию о том, что молодых людей обманом продали в рабство. В июне они искали работу в Дубае, после отклика на вакансию спустя время их увезли на машине в закрытый город Лауккай.

Оказалось, что россияне должны работать на мошенников, предлагая богатым людям из других государств инвестировать в криптовалюту. Кузьмин и Неясова написали заявление в консульство, и в офис пришла полиция, в результате чего работодатель продал их в другую компанию за $30 тыс.

«Что касается возможности вывезти Кузьмина и Неясову из Мьянмы, то в связи с резким обострением военно-политической обстановки на северо-востоке Мьянмы, где с 27 октября ведутся активные боевые действия между вооруженными силами страны и местными этническими группировками, возможности их безопасного выезда из населенного пункта Лауккай в настоящее время крайне ограничены», — передает «РИА Новости» сообщение МИД РФ.

Кроме того, в ведомстве указали, что молодые люди уже обращались в российское посольство в Янгоне для выезда из страны, однако позже отказались от помощи, зная, что иностранцам запрещено находиться в этом районе. Им порекомендовали оставаться в городе, где местные власти поддерживают относительный правопорядок, подчеркнули в МИД РФ.

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Ранее, 14 августа, источник «Известий» сообщил, что шесть россиянок обвинили в продаже несовершеннолетних девушек в сексуальное рабство. Отмечается, что пострадавших заманивали в Бахрейн, отбирали паспорта и заставляли заниматься проституцией. В результате таких действий одна несовершеннолетняя скончалась.

Подозреваемым женщинам инкриминировали организацию проституции и вовлечение в нее несовершеннолетних с применением насилия, а также торговлю людьми в составе организованной группы.

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