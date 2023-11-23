Залужный назвал ситуацию на фронте для Киева затруднительной, но контролируемой

Ситуация в зоне боевых действий затруднительная, но контролируемая. Об этом 22 ноября заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный на заседании контактной группы по обороне страны в рамках формата «Рамштайн».

«Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте усложнена, однако контролируется», — сказано в его Telegram-канале.

Также главком ВСУ указал, что армия продолжает вести операции наступательного и оборонительного характера.

Кроме того, Залужный поблагодарил западных партнеров за оказанную ими поддержку. По его мнению, объявленные пакеты помощи усилят систему противовоздушной обороны, артиллерию и средства радиоэлектронной борьбы, которые есть у страны.

Ранее, 14 ноября, депутат Верховной рады Евгений Шевченко обвинил главкома ВСУ в провале контрнаступления. Он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский именно по просьбе Залужного просит у западных партнеров новые виды техники, однако они не приносят результатов на линии боевого соприкосновения.

До этого, 11 ноября, газета The Telegraph сообщила, что неудачи ВСУ на фронте сломили украинского лидера. Издание отметило, что Зеленский впервые публично раскритиковал Залужного, который заявил о патовой для ВСУ ситуации на фронте.

Президент России Владимир Путин 15 октября оценил потери Украины в контрнаступлении, заявив, что они оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. До этого, 5 октября, глава государства указал, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.