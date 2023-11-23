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Почти 13 млн мальков лососей вырастили за год рыбоводы Колымы

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В Магаданской области сотрудникам Охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод» удалось выпустить в водные объекты более 12,5 млн штук лососевых видов рыб. Таким образом, годовой план они перевыполнили на 27%. Всего же с начала года дальневосточные филиалы учреждения выпустили почти 202 млн экземпляров лососей, перевыполнив государственное задание более чем на 13%.

Как сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на объединенную пресс-службу Росрыболовства, наибольший объем выпуска пришелся на филиал на Сахалине — более 110 млн шт. лососевых. А специалисты Северо-Восточного филиала смогли перевыполнить план на 32%, обеспечив выпуск 24,3 млн молоди лососевых.

В общем выпуске лососевых значительный объем составляют кета и горбуша, ценные промысловые виды рыб. Основная задача филиалов ФГБУ «Главрыбвод» — сохранение популяции лососевых видов рыб на Дальнем Востоке, что вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности России.

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