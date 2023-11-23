Паромная переправа через реку Яну закроется на выходных

Ориентировочно в субботу, 25 ноября, закроется паромная переправа через реку Яну. Этого не исключили в министерстве дорожного хозяйства Магаданской области.

В ведомстве объяснили подобные меры ухудшением погодных условий. Более точную информацию пообещали сообщить дополнительно, пишет ИА MagadanMedia.

Ранее в Магаданской области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра с метелью. 24 ноября скорость ветра при порывах может достигать 30 м/с.