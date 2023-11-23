Жителей Колымы предупредили о сильном ветре с метелью

В Магаданской области выпустили экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на ФГБУ «Колымское УГМС», в дневные часы 24 ноября местами в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 20 м/с с метелью. На востоке Ольского муниципального округа порывы ветра могут достигать 30 м/с.

В связи с этим в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском муниципальных округах есть вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах.

Кроме того, возможны деформация и обрушение слабоукрепленных конструкций, обрушение снежных козырьков и сосулек.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление к пятнице, 24 ноября. Наиболее теплым днем станет понедельник, 27 ноября. По его словам, в четверг погода начнет меняться, а в пятницу ожидается повышение температуры.