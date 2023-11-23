Первый учебный центр при рыбном заводе открылся на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском открылся первый в рыбной отрасли учебно-производственный центр. Это совместный проект ООО «Камчаттралфлот» и Камчатского государственного технического университета.

По словам замглавы Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова, который участвовал в церемонии открытия центра, предприятия рыбохозяйственного комплекса в России часто сталкиваются с проблемой нехватки кадров. А на этой площадке происходит прорыв в плане образования. Студенты смогут пройти практику, увидеть процесс, организованный на лучшем уровне, который доступен сейчас в рыбной отрасли. Такое обучение позволит расширить их возможности при трудоустройстве

Организует учебный процесс Камчатский государственный технический университет. В проведении практических занятий по профильным дисциплинам на площадке «Камчаттралфлота» примут участие специалисты предприятия совместно с вузовскими преподавателями.

Завод построили осенью 2019 года в рамках программы «Квоты под киль». В собственности предприятия — пять рыбопромысловых судов, вылавливающих около 27 тыс. т рыбы-сырца, из которой изготавливается порядка 20 тыс. т готовой продукции, пишет ИА KamchatkaMedia.

Ранее сообщалось, что в России могут запустить продажи рыбы на бирже уже в 2024 году. Это позволит снизить стоимость продукции и увеличить конкуренцию на рынке, считают власти. Обеспечить торги готовы ЦБ и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.