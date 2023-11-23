Почти на 22% превышен эпидпорог по ОРВИ в ЕАО

В ЕАО в период с 13 по 19 ноября зафиксировано 836 случаев ОРВИ. Это выше уровня расчетного эпидемического порога на 21,7%. Повышение произошло за счет болеющих представителей взрослого населения.

В основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии, такие как риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы, пишет ИА EAOMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В общей сложности в автономии удалось привить против гриппа почти 44% населения. Вакцинировано более 63 тыс. человек, в том числе порядка 19 тыс. детей.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла более чем на 38%. Число госпитализаций увеличилось почти на 17%. По данным Роспотребнадзора, около 30% случаев приходятся на Петербург, Москву и область. Преобладающим остается штамм «Омикрон». Также растет число случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Показатель за неделю увеличился более чем на 5%.