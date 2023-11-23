Карта спецоперации на Украине 23 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 23 ноября можно в материале «Известий».

За прошедшие сутки, как сообщили в Минобороны России, на купянском направлении отражена атака штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 32-й и 57-й механизированных бригад Украины. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На краснолиманском направлении отражена атака штурмовых групп 5-й бригады Нацгвардии Украины. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 95 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США, Krab польского производства и Caezar производства Франции.

На донецком направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты и четыре пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «МСТА-Б», орудие «Гиацинт» и три гаубицы Д-30.

На южнодонецком направлении российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражено четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 20 человек, два танка, 11 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20.

На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «МСТА-Б».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 537 самолетов, 255 вертолетов, 9119 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 564 танка и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 530 единиц специальной военной автомобильной техники.

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